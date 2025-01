Bce, attesa per la decisione su nuovo taglio dei tassi di interesse

Tutto sembra andare verso un'ulteriore sforbiciata di 25 o 50 punti base, portando quindi il valore del tasso sui depositi a 2,75 o 2,50%. E c'è già chi, per il futuro, scommette su una politica economica espansiva, anche in risposta ai dazi minacciati da Trump

Le previsioni per il futuro

Gli indici Overnight Index Swap guardano già più in là: collocano un nuovo taglio, sempre di un quarto di punto, fra aprile e marzo. Le ultime due sforbiciate arriverebbero una a maggio e un’altra fra settembre e dicembre. In molti, tuttavia, invitano a mettere in conto la possibilità di una Bce più aggressiva. Che potrebbe sia anticipare la parte finale dei tagli entro l'estate, sia procedere a riduzioni più decise da mezzo punto per stimolare la crescita economica.

Le sfide dell'Unione europea, tra dazi di Trump e instabilità politica

Come mai? L'innesco sarebbe la messa in pratica dei dazi minacciati da Trump. La nuova era del presidente preoccupa anche in casa: la Fed ha lasciato invariati i tassi, con i Fed funds tra il 4,25% e il 4,50%. Ma a far propendere la Bce a non fermare i tassi in area neutrale ma andare verso una politica monetaria espansiva potrebbero essere anche eventuali nuove fasi di instabilità politica nelle due maggiori economie europee, Germania e Francia.