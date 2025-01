Tassi dei mutui in calo, è un buon momento per comprare casa?

Oggi chi vuole aprire un nuovo mutuo per acquistare una casa può spendere meno rispetto a qualche mese fa. I tassi richiesti dalle banche si stanno rapidamente abbassando, soprattutto per chi sceglie il mutuo a tasso fisso.

Le migliori offerte

Oggi le banche con le migliori offerte chiedono meno del 2,5 per cento di interessi annui per un mutuo a tasso fisso, un punto in meno rispetto a un anno fa. Ma cosa vuol dire esattamente? Facciamo un rapido calcolo. Per un mutuo trentennale da 200mila euro a 20 anni, un tasso del 2,5 significa una rata mensile di 1.060 €. Un anno fa invece, per lo stesso mutuo la rata sarebbe stata esattamente 100 euro più cara. Una spesa extra di oltre 1.000€ all'anno, da moltiplicare per tutta la durata del mutuo. Insomma, parecchi soldi in più.

I mutui a tasso variabile

I costi stanno scendendo anche per i mutui a tasso variabile, quelli che cioè cambiano di mese in mese in base alle condizioni del mercato. A differenza che in passato, oggi rimangono però più costosi di quelli fissi. Non è un caso dunque che oggi quasi nessuno scelga questa opzione, per quanto nei prossimi mesi le rate possano abbassarsi con la riduzione dei tassi di interesse della Bce.

E per chi invece il mutuo già lo ha? Nel caso si abbia un tasso fisso, nulla cambia. Mentre se pagate un tasso variabile, avrete già notato una progressiva riduzione della rata mensile negli ultimi tempi. Un trend che dovrebbe continuare ancora, anche se rimangono un miraggio le cifre pagate fino al 2022, molto più basse di oggi.

Tre consigli

Chiudiamo con tre consigli per chi un mutuo già lo ha o lo vuole aprire. Primo, sempre attenti alle migliori offerte. Oggi online sono presenti molti comparatori gratuiti che permettono di farsi un'idea delle condizioni più vantaggiose. Anche pochi decimali di differenza di tasso possono comportare risparmi di decine di migliaia di euro. Secondo, occhio al Taeg. Il Tasso annuale effettivo globale è infatti il numerino che racchiude tutti i costi che andrete a pagare anno dopo anno. Terzo, per chi il mutuo già lo ha firmato tenete conto della possibilità di surrogare e cambiare banca, per rinegoziare il prestito a tassi più vantaggiosi. Una procedura a costo zero che può far risparmiare parecchi soldi.