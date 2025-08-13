Stanze in affitto, Milano è la città italiana più cara: la classifica

Come la domanda, anche l’offerta di stanze singole in Italia è rimasta pressoché stabile anno su anno: fa registrare un contenuto -1%. Guardando agli annunci pubblicati su Immobiliare.it, la città in cui la disponibilità è aumentata di più negli ultimi dodici mesi è Napoli: +95%. Seguono Padova (+89%) e Novara (+64%). I cali più marcati, invece, si sono registrati a Bergamo (-55%), Brescia (-66%) e Udine (-83%). Calo dell’offerta, così come della richiesta, anche a Milano e Torino (-8% per entrambe) e a Genova (-14%). La disponibilità è invece cresciuta a Bologna (+38%) e Firenze (+22%). Stabile il dato di Roma