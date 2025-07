Affitti in Europa, quali sono le città più care? La classifica

In particolare, Milano resta tra le città più costose a livello nazionale, soprattutto per chi vive da solo: i monolocali hanno raggiunto un prezzo assoluto di 1.199 euro, risultando i più cari tra le città italiane prese in esame.

A Firenze, invece, gli appartamenti hanno un prezzo assoluto pari a 1.700 euro, che scende quando si parla di monolocali (1.183) e stanze (600). Rispetto al capoluogo toscano, la città di Bologna risulta più cara su tutte le tipologie abitative: 1.800 euro per quanto riguarda gli appartamenti, 1.300 per i monolocali e 650 per le stanze.

Torino, infine, si conferma la città più economica tra le principali destinazioni italiane. I prezzi si attestano infatti a 1.050 euro per gli appartamenti, 680 euro per i monolocali e 520 per le stanze.

