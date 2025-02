Sempre meno filiali bancarie, chiusi altri 508 sportelli. I dati

Introduzione

Prosegue inarrestabile il processo di "disimpegno" delle banche sul territorio italiano. Secondo i dati dell'Osservatorio Fiba di First Cisl, quasi la metà dei Comuni italiani è ora priva di sportelli (3.381, il 42,8% del totale, 101 in più rispetto al 2023). Nel corso del 2024 ne sono stati chiusi 508, portando il loro numero sotto quota 20mila. Non è tutto: preoccupano i possibili effetti del risiko bancario, con all'orizzonte nuovi tagli.