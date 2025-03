Casa, aumentano canoni ma sempre più preferiscono affitto ad acquisto

Il 43,8% degli inquilini che ha preso in locazione un immobile come abitazione principale ha dichiarato di vivere in affitto per scelta, considerandola un'opzione più adatta al proprio stile di vita rispetto all'acquisto di una casa. "L'indagine che abbiamo condotto mostra chiaramente come, per rendere il mercato della locazione più accessibile e incentivare i proprietari a mettere a reddito gli immobili attualmente non occupati, sia necessario un intervento sulla normativa sulle locazioni, che garantisca maggiore flessibilità e tutele sia per i proprietari che per gli inquilini", ha sottolineato Silvia Spronelli, Ceo del Gruppo SoloAffitti