Tassa minima globale per le multinazionali: ecco come funziona

Al G7 finanzario di Londra si discute di una "minimum tax", una tassazione minima globale, uguale in tutti i Paesi del mondo, per le grandi società multinazionali che eludono il fisco versando cifre irrisorie a fronte di guadagni miliardari. Cerchiamo con un esempio pratico di capire come funzionerebbe

A Sky TG24 Business Tommaso Faccio, docente di contabilità e tassazione alla Nottingham University, e fondatore di Tax Justice Italia, spiega con un esempio molto facile come dovrebbe funzionare la tassa minima globale per le multinazionali (non solo quelle digitali). La proposta del presidente Usa Joe Biden è sul tavolo del G7 finanziario in corso di svolgimento a Londra.

Nella puntata del 4 giugno, spazio anche al Festival dell'economia di Trento, che torna - parzialmente - in presenza per questa edizione 2021: il capoeconomista di Intesa Sanpaolo, Gregorio de Felice, analizza gli ultimi dati pubblicati in mattinata dall'ISTAT e spiegati in avvio di trasmissione (rivedi qui l'intera puntata) da Fabio Bacchini, Dirigente del servizio analisi dati e ricerca dell'Istituto di statistica. Stime incoraggianti: per il 2021 la crescita prevista è del 4,7%, e anche nel 2022 il recupero post-covid della nostra economia dovrebbe superare il 4%.