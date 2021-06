Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 12 giugno. LIVE

Stop ad AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. Per la seconda dose andrà somministrato Pfizer e Moderna. Sono le raccomandazioni del Cts che, ha detto il ministro Speranza, "saranno tradotte dal governo in modo perentorio". Le Regioni sospendono le prenotazioni e gli open day per gli under 60 con Astrazeneca, autorizzati a maggio dallo stesso Comitato. Si indaga intanto sulle cause della morte della 18enne ligure Camilla Canepa: soffriva di piastrinopenia autoimmune e assumeva una terapia ormonale ma non è chiaro se lo avesse segnalato. Intanto Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e Trento andranno in zona bianca da lunedì. Con una incidenza di 26 casi ogni 100 mila abitanti l'Italia è il secondo miglior Paese dell'Ue. Per il presidente dell'Iss Brusaferro con l'attuale andamento si può arrivare ad avere tutte le Regioni in zona bianca per fine giugno'. Ancora in calo i positivi (1.901 -178 rispetto a ieri) i decessi (69, -19), i ricoveri in terapia intensiva (597, -29) e nei reparti ordinari (3.876, -277). Il tasso di positività è stabile a 0,9%.