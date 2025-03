Allerta maltempo al Centro Sud per pioggia e vento. Le previsioni

Oggi nuvolosità irregolare in transito con piogge da isolate a sparse, ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora maltempo tra Sicilia e regioni peninsulari e cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in lieve rialzo da Nord a Sud.

Per domani, sabato 29 marzo, al mattino cieli in prevalenza coperti con tempo instabile e neve in Molise sopra i 1500 metri Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora molte nuvole con piogge e temporali, specie sulle regioni ioniche. Temperature minime stabili o in lieve rialzo; massime in rialzo al centro e sulla Sicilia, in lieve calo altrove.

Domenica 30 marzo tempo instabile nel corso della giornata soprattutto sulle regioni Peninsulari del Sud e Sicilia dove avremo molte nuvole in transito con piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con nuvolosità irregolare.