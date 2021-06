Secondo il bollettino del 12 giugno in Italia si registrano 1.723 nuovi casi su 212.966 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è allo 0,8%. I morti nelle ultime 24 ore sono 52 mentre le terapie intensive sono 574 (-23), con 25 ingressi in un giorno. In diminuzione anche i ricoverati con sintomi: sono 3.655 (-221)