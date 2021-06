14/15 ©Ansa

Per gli under 30 possibilità di vaccinarsi anche in Liguria, che offre vaccinazioni con AstraZeneca su base volontaria nelle sue 5 Asl. Mentre nel Lazio è stato organizzato un progetto di vaccinazioni per i maturandi nell'open day dell'1-2-3 giugno. Intanto il Ministero delle Politiche Giovanili ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione sui social, per i giovanissimi. Per gli under 20 si usano TikTok con i suoi influencer, mentre per gli under 30, vengono coinvolti i vip di Instagram, Facebook e Twitch