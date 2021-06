10/10 ©Ansa

In attesa che il green pass europeo entri in vigore, alcune nazioni si stanno già muovendo in ordine sparso. La Spagna, per esempio, ha deciso di accogliere senza restrizioni tutti coloro, provenienti dall’Europa, che abbiano completato da almeno 14 giorni il ciclo vaccinale. Porte riaperte ai turisti anche in Francia