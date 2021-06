Il ministro della Salute ha detto che il nostro Paese è tra i primi ad aver dato l'ok al certificato e che ha già implementato l'infrastruttura digitale. E ha aggiunto: "Pronti per procedere appena ci saranno tutte le condizioni anche a livello europeo"

"L'Italia, nel gruppo di testa, è tra i primi Paesi che ha dato l'ok, che ha già implementato l'infrastruttura digitale, quindi noi siamo pronti per procedere appena ci saranno tutte le condizioni anche a livello europeo", così il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che nel nostro Paese è tutto pronto affinché il passaporto vaccinale possa entrare in funzione.