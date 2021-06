Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 10 giugno

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.079 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 2.199 . I tamponi effettuati sono 205.335, contro i 218.738 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è stabile all'1%. Sono 88 i morti, 35 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 10 giugno ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.239.868. Le vittime in totale sono 126.855. I guariti sono un totale di 3.943.704. I ricoverati con sintomi sono 4.153 (-229). Sono invece 164.530 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 68.057.064 - di cui 50.244.071 processati con test molecolare e 17.812.993 con test antigenico rapido -, in aumento di 205.335 rispetto al 9 giugno. Le persone testate sono finora 28.667.166, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione, comunica inoltre che il numero odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle Asl relativi al periodo novembre 2020 - maggio 2021. La regione Calabria comunica che in data odierna sono stati registrati due decessi a domicilio, avvenuti rispettivamente il 6 e il 24 aprile, di cui si è avuta notizia mediante scheda Istat; il decesso avvenuto il 6 aprile riguarda un caso diagnosticato mediante solo test antigenico. La P.A. di Bolzano comunica che tra i 28 nuovi casi confermati da test molecolare, 10 derivano da test antigenici successivamente confermati da PCR. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi. La regione Umbria, infine, comunica che il numero di decessi comunicati oggi (n. 8) è riferito ai mesi precedenti, risultando da un lavoro di allineamento delle diverse banche dati.