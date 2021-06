Vaccino Covid, Istat: -95% rischio morte a 7 settimane da prima dose

Il rischio di decesso per Covid si riduce del 95% a partire dalla settima settimana dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e in generale la vaccinazione porta a una notevole riduzione del rischio di morte a meno di due mesi dalla prima dose. Questi sono solo alcuni dei dati emersi dal nuovo rapporto Istat-Iss sull'impatto del Covid in Italia, secondo cui nel primo quadrimestre del 2021, rispetto al 2020, si è registrato un ulteriore calo in termini percentuali dei contagi registrati nella popolazione molto anziana (over 80) e un abbassamento dell'età dei casi segnalati. "Questo - spiega l'Istat - è un segnale di come la campagna di vaccinazione, le raccomandazioni e la prevenzione messa in atto abbiano dato esiti postivi nel ridurre la trasmissione di malattia nella fascia anziana della popolazione, ma è anche una conseguenza dell'aumentata capacità diagnostica e delle attività di contact tracing". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)