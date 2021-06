I nuovi casi registrati in Italia in 24 ore sono 907. Per trovare un numero sotto i 1.000 nel nostro Paese bisogna risalire all’1 settembre 2020, quando i nuovi positivi furono 978 (però non venivano ancora comunicati i tamponi antigenici). I test, secondo il bollettino di oggi, sono stati 79.524. La percentuale di positivi è all’1,1%