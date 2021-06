Covid, Novavax: "Vaccino efficace oltre il 90%, anche contro varianti"

L'azienda biotech statunitense Novavax ha annunciato che il suo vaccino è efficace oltre il 90% contro il Covid-19, incluse le sue varianti.

In una nota, l'azienda precisa che, dai risultati di un ampio studio realizzato negli Stati Uniti e in Messico su 29.960 persone, emerge che il preparato "ha mostrato una protezione del 100% contro le forme moderate e gravi della malattia e del 90,4% in generale", esattamente come i prodotti Pfizer-BioNTech e Moderna, e superiore al vaccino a singola dose di Johnson & Johnson. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

"Oggi, Novavax è un passo avanti nell'affrontare la necessità critica e persistente della salute pubblica globale di ulteriori vaccini Covid-19. Questi risultati clinici indicano che NVX-CoV2373 è estremamente efficace e offre una protezione completa contro l'infezione da Covid-19 sia moderata che grave", ha dichiarato Stanley C. Erck, presidente e amministratore delegato di Novavax. "Novavax continua a lavorare con un senso di urgenza per completare le nostre richieste di regolamentazione e consegnare questo vaccino, costruito su una piattaforma ben compresa e comprovata, a un mondo che ha ancora un grande bisogno di vaccini".