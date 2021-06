Covid Lombardia, con zona bianca occupazione mezzi pubblici all’80%

A bordo di treni, autobus, tram e metropolitane il limite delle persone passa dal 50 all’80 per cento. A dare l’ok ai gestori del servizio è stata una nota inviata ieri alle Agenzie di Trasporto Pubblico e ai Comuni dall'assessore lombardo alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi

Con il passaggio alla zona bianca, anche la Lombardia si è adeguata alla normativa nazionale che prevede l'innalzamento del limite dei posti occupabili sui mezzi pubblici. A bordo di treni, autobus, tram e metropolitane quindi, dal limite del 50% si passa a quello dell'80%. A dare l'ok ai gestori del servizio è stata una nota inviata ieri alle Agenzie di Trasporto Pubblico e ai Comuni dall'assessore lombardo alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi.