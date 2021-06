Covid, in Alto Adige via l'obbligo di mascherina all'aperto da lunedì

I dispositivi di protezione personale andranno comunque indossati in caso di assembramenti e in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione. Dalla mezzanotte di domani, 20 giugno, abolito anche il coprifuoco. Il monito del governatore Kompatscher: "Non abbassare la guardia, proseguire su questa strada" Condividi:

In Alto Adige, da lunedì 21 giugno, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina in luoghi aperti, a patto che sia garantito il distanziamento sociale. Dalla mezzanotte di domani, nella Provincia autonoma di Bolzano viene anche abolito il coprifuoco: muoversi dal proprio domicilio sarà quindi consentito anche in orario notturno (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA SITUAZIONE COVID IN ITALIA - IL BOLLETTINO).

Kompatscher: "Non abbassare la guardia" leggi anche Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 19 giugno. LIVE Nell'ordinanza n. 25/2021 si legge che sarà obbligatorio avere con sé la mascherina (è sufficiente quella chirurgica), che deve essere indossata solo nei luoghi al chiuso - esclusa la propria abitazione - e all'aperto in caso di assembramenti di persone. Per il governatore Arno Kompatscher è un "ulteriore passo verso il ritorno alla normalità", anche se ha avvertito di "non abbassare la guardia perché occorre proseguire, con prudenza, disciplina e senso di responsabilità lungo questa strada, spingendo con ancora più forza su una campagna vaccinale in grado di intercettare i troppi scettici".