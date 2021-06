Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 19 giugno

Sono 1.197 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 1.147 ), a fronte di 249.988 tamponi giornalieri effettuati (ieri 216.026). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è stabile allo 0,5% (come il giorno precedente). Sono 28 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 394 (-22), con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 giugno sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.252.095. Le vittime in totale sono 127.253, con 28 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.035.692. I ricoverati con sintomi sono 2.504 (-176). Sono invece 86.252 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 69.765.699 - di cui 51.042.709 processati con test molecolare e 18.722.990 con test antigenico rapido -, in aumento di 249.988 rispetto al 18 giugno. Le persone testate sono finora 29.100.240, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi in quanto duplicati e 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione.

La Regione Basilicata comunica che in seguito a verifica e riallineamento dati nella piattaforma Covid-19 della Regione Basilicata, in data odierna si registrano n. 913 guarigioni totali (n. 821 relative al periodo antecedente e riferite a soggetti già dichiarati guariti ma non precedentemente conteggiate e n. 92 guarigioni odierne) e n. 22 decessi a carico di pazienti non residenti, deceduti in strutture ospedaliere della Regione Basilicata.