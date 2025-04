Rimangono gravi le condizioni di Ceraulo, il killer di Maurizio Gucci

Sono ancora gravi le condizioni di Benedetto Ceraulo – noto per essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci - che ieri, dopo una lite, ha sparato al figlio trentasettenne per poi far esplodere un colpo di pistola di piccolo calibro contro di sé. Il sessantatreenne, già condannato per omicidio, è rimasto gravemente ferito e attualmente si trova ricoverato al policlinico Cisanello di Pisa. Sempre a Pisa, è ricoverato anche il figlio, in condizioni che non farebbero temere per la sua vita.