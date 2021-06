5/7 ©IPA/Fotogramma

Di queste tre versioni della variante Delta, la più diffusa è la B.1.617.2, considerata il 60% più efficace nel trasmettersi rispetto alla variante Alfa grazie ad alcune mutazioni, come la K417N (presente anche nelle varianti Gamma, la B.1.351 identificata per la prima volta in Brasile e nella Beta identificata in Sudafrica) e la E 484Q (presente anche nella variante Gamma)