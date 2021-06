Covid, la variante Delta spaventa l’Europa: Russia e Uk le più colpite

Il ceppo comparso in India alla fine del 2020 è responsabile dell’impennata della curva epidemica in diversi Paesi europei. In Gran Bretagna proprio a causa della versione SarsCoV2 del virus sono state ritardate le riaperture, in Russia un’altissima percentuale dei nuovi contagi ha questa variante che, con ogni probabilità, è anche all'origine dei numeri alti dell'epidemia in Spagna e Turchia, dove la curva non riesce ancora a piegarsi