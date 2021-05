7/20 ©LaPresse

Il "long Covid” è una sfida anche per la medicina del lavoro. "L'età media dei pazienti colpiti da long Covid è 50 anni, quindi in età lavorativa. Questo implica un'analisi attenta anche per i risvolti che avrà nella medicina del lavoro - conclude Landi - È importante capire come tornare al lavoro: un conto è affrontare i sintomi persistenti della malattia a casa, in poltrona, un conto è riprendere le attività usuali, reintrodursi nel mondo del lavoro, avere una spinta in più"