10/22

LOMBARDIA – Da oggi prenotazioni al via in Lombardia per gli over 50: sono 438.675 quelle effettuate fino alle 18. "Un risultato straordinario”, ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana. In pratica quasi un terzo degli aventi diritto del target 50-59 anni ha già un appuntamento per la prima somministrazione