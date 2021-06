Euro 2020, oggi 4 partite. Alle 18 Macedonia-Olanda e Ucraina-Austria

A Euro 2020 il programma di oggi prevede le chiusure dei gironi B e C. Alle 18 Macedonia del Nord-Olanda e Ucraina-Austria, per il gruppo C: da quest'ultimo match uscirà la sfidante dell'Italia. Alle 21 Russia-Danimarca e Finlandia-Belgio, per il gruppo B. Ieri gli Azzurri si sono qualificati agli ottavi di finale come primi nel girone A, a punteggio pieno e senza aver mai subito gol, battendo 1-0 il Galles a Roma (HIGHLIGHTS - FOTO). Agli ottavi l’Italia sfiderà una tra Austria e Ucraina, sabato sera alle 21 a Londra, a Wembley. Nonostante la sconfitta, il Galles ha ottenuto il pass per gli ottavi come seconda del gruppo: alla Svizzera invece non è bastato il 3-1 sulla Turchia (HIGHLIGHTS).

Lo speciale Europei

Per ricevere le notizie di Sky TG24