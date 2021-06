Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 25 giugno

Sono 753 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 927 ), a fronte di 192.541 tamponi giornalieri effettuati (ieri 188.191). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,4% (ieri 0,5%). Sono 56 le vittime registrate. Le terapie intensive sono 306 (-22), con 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 giugno sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.256.451. Le vittime in totale sono 127.418, con 56 decessi. I guariti sono un totale di 4.068.798. I ricoverati con sintomi sono 1.899 (-128). Sono invece 58.030 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 70.769.618 - di cui 51.505.508 processati con test molecolare e 19.264.110 con test antigenico rapido -, in aumento di 192.541 rispetto al 24 giugno. Le persone testate sono finora 29.313.666, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Puglia comunica che dei 22 decessi notificati oggi, uno è relativo alle ultime 24 ore. I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021.