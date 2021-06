Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nelle ultime ore in Lombardia si sono registrati 131 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 32.980 tamponi processati, con un rapporto dello 0,3%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Nelle ultime ore in Lombardia si sono registrati 131 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 32.980 tamponi processati, con un rapporto dello 0,3%. Sono invece tre i decessi, per un totale di 33.761 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I contagi in provincia di Milano sono 50, di cui 25 nel capoluogo. Nella provincia di Monza e Brianza i nuovi casi sono 21, in quella di Brescia e Varese 12, Mantova otto, Lodi sei, Bergamo cinque, Como e Cremona quattro, Pavia due e uno solo nuovo caso in provincia di Sondrio.