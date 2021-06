Il beneficio "ponte" introdotto in attesa dell'arrivo nel 2022 dell'assegno unico e universale potrà essere richiesto all'Inps dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. È destinato a chi non ha già diritto agli assegni al nucleo familiare e un importo mensile base di 168 euro per ciascun figlio minore, maggiorato del 30% in caso di due o più figli