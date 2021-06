Black Widow: il nuovo poster del film Marvel con Scarlett Johansson

Un salto nel passato di Vedova Nera, con l’addio di Scarlett Johansson al personaggio. Pellicola in arrivo il 7 luglio al cinema e il 9 luglio su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW

Si avvicina sempre più la data d’uscita di “Black Widow”, pellicola particolarmente attesa della Fase 4, a metà strada tra passato e futuro. Un titolo che segnerà il definitivo addio di Scarlett Johansson al personaggio di Vedova Nera, dopo i fatti avvenuti in “Avengers: Endgame”. Questa nuova avventura offrirà uno sguardo approfondito sul suo passato, prima di entrare a far parte degli Avengers, consegnando al pubblico dei personaggi che potrebbero trovare spazio nel prossimo futuro nel MCU.

I Marvel Studios hanno annunciato la presenza di 22 minuti in formato IMAX all’interno del cinecomic. Poco dopo è stato diffuso anche un nuovo poster dedicato a Black Widow, che farà il proprio esordio nei cinema italiani dal 7 luglio , approdando su Disney+ il 9 luglio , con accesso VIP, visibile anche su Sky Q e NOW .

Black Widow, cosa sappiamo

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

Le riprese di “Black Widow” si sono tenute in svariati Paesi, dal Regno Unito alla Croazia, dagli Stati Uniti all’Italia. È stato segnalato come gli eventi mostrati nella pellicola trovino spazio subito dopo i fatti di “Captain America: Civil War”.

Uno sguardo al passato, con la protagonista, Natasha, che si guarda alle spalle e ricorda. Il tempo trascorso la tormenta, così come le scelte compiute. Ha finalmente deciso di fronteggiarlo, così da poter guardare avanti e provare a cambiare se stessa. È tempo di fronteggiare i propri demoni.

Per questo motivo decide di staccarsi momentaneamente dal gruppo degli Avengers, raggiungendo la sua vecchia famiglia. Questa è composta da Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, Melina Vostokoff, interpretata da Rachel Weisz, e Alexei Shostakov, interpretato da David Harbour. Metterà piede lì dove tutto ha avuto inizio, lì dov’è diventata Black Widow.

La difficile sfida della pellicola sarà quella di riuscire a trovare un senso, oggi, con “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” e “Loki” che spingono i fan ampiamente verso il futuro del franchise. Sarà fondamentale riuscire a intrattenere, colmare alcuni buchi di trama relativi al personaggio di Vedova Nera, ma soprattutto proporre personaggi in grado di resistere alla prova del tempo e riproporsi nei prossimi anni, senza essere dimenticati con i titoli di coda.