Blood Red Sky, il trailer dell’action horror di Netflix

Durante la Geeked Week, ovvero la settimana dedicata ai fan di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW , la piattaforma di streaming ha svelato il trailer ufficiale italiano dell’horror tedesco “Blood Red Sky”. Pellicola diretta dal regista Peter Thorwarth, già noto per la serie “Noi siamo l’onda”. Firmano la sceneggiatura lo stesso Thorwarth e Stefano Holtz. Il film, molto atteso dai fan del genere horror, vede nel cast gli attori Graham McTavish, Dominic Purcell, Roland Møller e Peri Baumeister.

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

“Buonasera signori e signore, ragazzi e ragazze. Come vedete abbiamo il controllo dell’aereo. L’unica nostra richiesta è economica. Se pagano, siete liberi.” Inizia così il trailer di “Blood Red Sky, un volo transatlantico per New York si trasforma in un dirottamento che ha in serbo un’ulteriore, terrificante, sorpresa.