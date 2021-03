Fino all'ultimo indizio, un thriller tra segreti e serial kiiller

1/10

“Fino All’Ultimo Indizio”, il thriller con protagonisti i premi Oscar® Denzel Washington (“Training Day”, “Glory”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) e Jared Leto, che per la sua interpretazione nel film ha ricevuto la nomination ai Golden Globe come “Miglior attore non protagonista”, arriva in Italia in esclusiva digitale da venerdì 5 marzi. Disponibile anche su Sky Primafila

A Sky Tg24, Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto per "Fino all'ultimo indizio"