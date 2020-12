Fino all'ultimo indizio, il trailer del film con Denzel Washington

Washington ha ottenuto la statuetta per ben due volte, con “Training Day” e “Glory”. Jared Leto si è invece imposto con “Dallas Buyers Club”, mentre Rami Malek ha convinto tutti con la sua interpretazione di Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody”.

Del caso si occupa Jim Baxter , che viene subito colpito dal grande intuito di Deke. Arriva infatti a chiedere il suo coinvolgimento nel caso, in maniera non ufficiale. Baxter porta avanti la caccia, avvalendosi delle capacità del collega. È però del tutto ignaro del fatto che le indagini stiano portando a galla situazioni vissute in passato dal vice sceriffo. In breve verranno svelati dei segreti scomodi, che potrebbero mettere a repentaglio il caso e non solo.

Joe “Deke” Deacon è il vice sceriffo della Kern County. Si ritrova di colpo a Los Angeles per quello che dovrebbe essere un incarico semplice e rapido. Deve occuparsi della raccolta di prove, ma in breve eccolo al centro di una caccia a un serial killer. L’intera città è terrorizzata all’idea che nei paraggi si aggiri un losco figuro a caccia di giovani prede.

Film che vanta una sceneggiatura originale, diretto da John Lee Hancock, noto per pellicole come “The Blind Side” e “Saving Mr. Banks”. È stato diffuso il primo trailer ufficiale, che vede Washington e Malek fianco a fianco in un’indagine, con Leto chiamato nuovamente ad approfondire il lato deviato della mente umana.

I prossimi progetti di Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto

Non mancano di certo i progetti a un attore del calibro di Denzel Washington. Dopo l’uscita al cinema di “Fino all’ultimo indizio”, i fan attenderanno “The Tragedy of Macbeth”. Si tratta di un nuovo adattamento basato sull’opera di William Shakespeare, diretto da Joel Coen. Nel cast spazio a Frances McDormand e Brendan Gleeson, tra gli altri.

Rami Malek sarà il villain dell’ultimo film di James Bond, “No Time To Die”. Un titolo che vedrà Daniel Craig dare il suo addio al celebre personaggio. Previsto per i primi mesi del 2020, è stato rinviato a fine anno, a causa dell’emergenza Covid-19(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Un nuovo aggiornamento dei calendari cinematografici ha però, infine, portato a fissare la data d’uscita al 2 aprile 2021.

Jared Leto vanta invece due film in arrivo. Il primo è “Morbius”. Una pellicola molto importante per quanto concerne l’MCU. Interpreterà uno dei più famosi villain di Spider-Man, inserendosi nel multiverso che verrà lanciato ufficialmente con il terzo film con protagonista Tom Holland. L’altra pellicola, ancora in pre-produzione, è “Gucci”. Ridley Scott è intenzionato a ripercorrere 30 anni della famiglia Gucci, con un cast che, per ora, vanta anche Al Pacino, Jeremy Irons, Lady Gaga e Adam Driver.