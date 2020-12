HBO Max, i film del 2021 usciranno sia al cinema sia in streaming

La Warner Bros. ha deciso di programmare contemporaneamente sia al cinema sia in streaming tutti i suoi film in uscita l’anno prossimo. L'intero suo catalogo di pellicole sarà disponibile sulla piattaforma HBO Max

La Warner Bros. ha appena annunciato che l’intero suo catalogo di film in programma per il 2021 uscirà non solo nelle sale cinematografiche ma anche, in contemporanea, su HBO Max.

Si tratta della famosa piattaforma di proprietà della WarnerMedia Entertainment che viene gestita da HBO per offrire il servizio streaming di video on demand



La decisione della Warner è a seguito di quella presa per Wonder Woman 1984, la pellicola che uscirà in streaming su HBO Max a Natale, in concomitanza con la programmazione nei cinema che sono rimasti aperti. Solo in alcuni Stati in cui le norme per contenere la pandemia di Covid-19 lo permettono, infatti, le sale di proiezione sono disponibili.