Wonder Woman 1984, la data d'uscita in Italia

L’emergenza coronavirus ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ) ha modificato i calendari delle uscite cinematografiche di tutte le major mondiali. Ciò ha posto particolare attenzione a quei pochi film confermati per il 2020. Uno di questi è “ Wonder Woman 1984 ”, con protagonista Gal Gadot .

La pellicola farà il proprio esordio su HBO Max e in sala il prossimo 25 dicembre . Una data che non corrisponde a quella della distribuzione italiana, purtroppo per i fan. Warner Bros ha però annunciato il calendario globale, con un lancio scaglionato a partire dal prossimo 16 dicembre 2020. Una strategia insolita, che vedrà la distribuzione dapprima nei mercati internazionali, con il chiaro intento di evitare problemi legati alla pirateria.

approfondimento

La programmazione prevede la data d’uscita italiana fissata al 28 gennaio. Il nostro Paese sarà dunque uno degli ultimi a poter proiettare la pellicola. Ciò è dovuto all’attuale chiusura totale dei cinema, così come in altri Paesi europei. Non è ancora chiaro quando le sale potranno riaprire in sicurezza, il che ha spinto la Warner a indicare questa data. Non è da escludere però un anticipo, qualora il Governo dovesse apportare delle modifiche con nuovi Dpcm.