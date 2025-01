Grande Fratello, ripescati sei concorrenti eliminati

Lunedì 20 gennaio il conduttore ha riaperto la porta rossa della casa di Cinecittà, al suo fianco Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del pubblico social. Alfonso Signorini ha inaugurato la puntata parlando del rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato . In seguito, spazio all’eliminazione dell'attrice Eva Grimaldi .

Successivamente, il conduttore ha aperto un nuovo televoto annunciando la possibilità di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti, eccezion fatta per Enzo Paolo Turchi, privato della seconda chance per un’irregolarità commessa all’interno della casa.