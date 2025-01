Grande Fratello, cos’è successo nella puntata di giovedì 16 gennaio

Alfonso Signorini ha condotto il ventitreesimo appuntamento del Grande Fratello ( FOTO ). Ospiti in casa le ex inquiline Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Aperto un nuovo televoto eliminatorio.

Grande Fratello, cos’è successo giovedì 16 gennaio

Giovedì 16 gennaio Alfonso Signorini ha riconquistato il centro dello studio di Cinecittà per la seconda puntata settimanale del programma, presenti Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli (FOTO). Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso eletti preferiti dei telespettatori.

Helena Prestes ha fatto ritorno in casa per un confronto con Lorenzo Spolverato, mentre Jessica Morlacchi ha potuto rivedere Amanda Lecciso e Luca Calvani per parlare del loro rapporto.