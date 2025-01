Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello . Alfonso Signorini svelerà l’esito del televoto, spazio anche al ritorno di due ex inquiline: Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

A pochi giorni di distanza dall'ultimo appuntamento, giovedì 16 gennaio Alfonso Signorini condurrà la ventitreesima puntata del reality-show, come sempre al suo fianco Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di portavoce del pubblico social.

Stando alle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale del programma, Helena Prestes e Jessica Morlacchi, concorrenti del reality-show, faranno ritorno in casa per un confronto con i loro ex inquilini. Nessuna indiscrezione sugli argomenti affrontati. Inoltre, Lorenzo Spolverato (FOTO) riceverà una visita, mentre Tommaso Franchi sarà protagonista di una sorpresa grazie alla quale potrà riabbracciare la mamma Ginevra.