Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista insieme a Cesara Buonamici

Pochi giorni all’inizio della diciottesima edizione del Grande Fratello . Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality-show, al suo fianco Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste.

Beatrice Luzzi è divenuta nota al grande pubblico per il ruolo di Eva Bonelli nella soap opera Vivere, andata in onda fino al 2008 per un totale di oltre 2100 episodi. L’attrice ha poi preso parte ad altre serie TV alternando gli impegni sul piccolo schermo al teatro.