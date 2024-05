Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini apre i casting

Il 25 marzo si è appena conclusa la 17esima edizione del Grande Fratello vinta da Perla Vatiero, ma il programma è già pronto a ripartire. Ad annunciarlo, sul suo profilo ufficiale di Instagram, è Alfonso Signorini che è stato riconfermato come conduttore per la prossima edizione. Il reality show andrà in onda a settembre ed è già possibile candidarsi per entrare nel cast.

Come candidarsi

Sono diverse le modalità con cui è possibile candidarsi per entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Oltre a compilare la richiesta sul sito ufficiale, oppure tramite gli itinerari in giro per l’Italia, c’è una nuova opzione: si può scrivere un messaggio nei direct di Instagram al conduttore Alfonso Signorini. Come spiega lui stesso in un post: “Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose più importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e buona fortuna a tutti!!!”. È possibile, infine, anche inviare un messaggio direct alla pagina ufficiale del Grande Fratello.