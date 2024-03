Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello 2024

Perla Vatiero ha trionfato all’ultima edizione del Grande Fratello. La concorrente, nota per aver preso parte a Temptation Island 2023, ha battuto Beatrice Luzzi all’ultimo televoto

Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello . In una puntata al cardiopalma la concorrente ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi. Simona Tagli e Rosy Chin eliminate al penultimo televoto.

Lunedì 25 marzo Alfonso Signorini ha condotto la finale del Grande Fratello. A distanza di 197 giorni dalla prima puntata, il conduttore ha accompagnato i telespettatori verso il momento più atteso tra sorprese ed emozioni. La prima sfida della serata ha visto la vittoria di Letizia Petris e le conseguenti eliminazioni di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il conduttore, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ), ha poi dato il via a due sfide: la prima tra Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, la seconda tra Letizia Petris, Perla Vatiero e Simona Tagli.

Perla Vatiero è nota al grande pubblico per la partecipazione all’undicesima edizione di Temptation Island . Nata ad Angri, in provincia di Salerno, la fresca vincitrice del Grande Fratello ha un proprio marchio di abbigliamento.

Medaglia d’argento per Beatrice Luzzi, celebre interprete di Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Nel corso degli anni l’attrice e regista ha preso parte a molte produzioni: da Don Matteo 4 a I Cesaroni passando per L’allieva, Provaci Ancora Prof 3 e Un Posto Al Sole. Laureata in Scienze politiche, l’attrice ha lavorato anche a teatro.