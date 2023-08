Temptation Island 2023, cos'è successo nell’ultima puntata

Spettacolo

Tornato sul piccolo schermo a giugno 2023, il programma è condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Nel corso delle varie edizioni moltissime sono le coppie che - anche grazie a tentatrici e tentatori - hanno capito di non amarsi più. Altrettante sono però le coppie che hanno resistito e che, oggi, raccontano sui social un amore felice

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo hanno partecipato a Temptation Island nel 2015. All’epoca fidanzati da tre anni, hanno lasciato il programma separati: Emanuel si prese una cotta per Fabiola, tentatrice campana. Accortosi dell’errore, chiese però un secondo falò per farsi perdonare dalla compagna. I due sono convolati a nozze nel 2016, e oggi hanno quattro figli (di cui uno in arrivo) FONTE FOTO: Instagram ale__deangelis