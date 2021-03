"Fino all'ultimo indizio" tre premi oscar su Primafila

Disponibile dal 5 marzo su Sky Primafila Premiere "Fino all'ultimo indizio" che ha regalato a Jared Leto una candidatura ai recenti Golden Globe come miglior attore non protagonista. Al suo fianco in questo thriller psicologico altri due premi Oscar: Denzel Washington e Rami Malek.

Una caccia al killer, una lotta contro il tempo per fermare gli omicidi di giovani donne. Un film che è anche, inevitabilmente, una gara di bravura quando nel cast ci sono tre premi oscar come Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Arriva su Sky Primafila Premiere “Fino all’ultimo indizio” di John Lee Hancock una pellicola che supera la classica struttura del thriller psicologico, regalando profonde sfumature a personaggi alla ricerca della verità. Jared Leto, candidato ai recenti Golden Globe come miglior attore non protagonista proprio per questa performance, è Albert Sparma, inquietante figura accusata di essere l’omicida di vittime innocenti.