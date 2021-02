Zack Snyder's Justice League, Jared Leto come Gesù: la foto

Nelle scorse ore uno scatto del leader dei Thirty Seconds to Mars ha conquistato i social, si tratta infatti della foto che vede l’attore interpretare il villan, ritratto come Gesù. L’immagine, completamente in bianco e nero, mostra l’attore con una corona di spine sulla testa.

Zack Snyder’s Justice League: la data di uscita

La curiosità per vedere il film è ormai alle stelle, il suo arrivo è fissato per il 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, in esclusiva su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Zack Snyder’s Justice League: il trailer e la trama

Il trailer, dalla durata di oltre due minuti, mostra le prime spettacolari immagini del film che vedrà una squadra di supereroi cercare di fronteggiare dei nemici davvero agguerriti.

Pubblicata anche la sinossi ufficiale: “Parallelamente alla distribuzione del trailer, Warner Bros. Italia ha pubblicato anche la trama ufficiale della pellicola, questo l’inizio: “In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti”.