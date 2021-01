Academy Awards, Jared Leto confessa: "Ho perso l'Oscar"

Il leader dei Thirty Seconds to Mars è stato ospite del programma The Late Late Show with James Corden annunciando di aver perso la statuetta nel corso di un trasloco

Una dichiarazione inaspettata che ha immediatamente conquistato i social a livello internazionale, l’attore e cantante è stato ospite del celebre The Late Late Show with James Corden rivelando di aver perso la statuetta vinta per la sua interpretazione di Rayon all’interno di Dallas Buyers Club, diretto Jean-Marc Vallée e con protagonista Matthew McConaughey ( FOTO ).

Jared Leto: “L’Oscar è scomparso da tre anni”

È il 2 marzo 2014 quando il Dolby Theatre di Los Angeles ospita l’ottantaseiesima edizione degli Academy Awards, Jared Leto (FOTO) è in corsa per la vittoria come Miglior attore non protagonista, al suo fianco in nomination Barkhad Abdu, Bradley Cooper, Michael Fassbender e Jonah Hill, ma il leader dei Thirty Seconds to Mars ha la meglio sui colleghi portandosi a casa l'ambita vittoria.

A quasi sette anni di distanza da quella serata, Jared Joseph Leto, questo il nome all’anagrafe, ha raccontato di aver perso il premio vinto, il motivo? Un trasloco.

James Corden ha chiesto all’attore se fosse vero che il premio fosse andato perso, questa la risposta di Jared Leto: “Sì, ho scoperto che l’Oscar è scomparso da tre anni, non lo sapevo, credo che nessuno abbia voluto dirmelo. Ho cambiato casa e mi sono trasferito a Los Angeles e durante il trasloco la statuetta è magicamente sparita, potrebbe essere da qualche parte, tutti l’hanno cercata, spero che sia in buone mani, ovunque sia, ma è un po’ che non la vediamo”.