Tron 3, Jared Leto mostra una foto del nuovo fisico allenato

Jared Leto: la foto su Instagram

È il 1982 quando il film diretto da Steven Lisberger fa il suo debutto sul grande schermo conquistando la critica e divenendo una delle pellicole più iconiche nella storia della settima arte.

Ventotto anni dopo Joseph Kosinski dirige Tron: Legacy che incassa oltre quattrocento milioni di dollari al box office internazionale conquistando anche una nomination agli Academy Awards nella categoria Miglior montaggio sonoro.

Ora, è tempo di guardare al futuro, più precisamente al terzo capitolo cinematografico del franchise. Infatti, nelle scorse ore Jared Leto, classe 1971, ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che conta più di dieci milioni di follower che seguono la sua vita.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars (FOTO) ha condiviso una foto del fisico annunciando l’inizio dell’allenamento per il film. Nel giro di poco tempo lo scatto ha fatto il pieno di like contandone al momento oltre 370.000.