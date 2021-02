Zack Snyder’s Justice League, pubblicato anche il trailer in italiano

Il film arriverà in esclusiva il 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, sulle piattaforme digitali Condividi:

Zack Snyder’s Justice League è tra le pellicole più attese del momento. Il regista statunitense è tornato sul set per concludere il progetto come immaginato dallo stesso, nelle scorse ore Warner Bros. Italia ha pubblicato il trailer ufficiale in lingua italiano riscuotendo immediatamente grandi consensi da parte del pubblico.

Zack Snyder’s Justice League: il trailer in italiano Zack Snyder, classe 1966, ha deciso di regalare al pubblico la propria versione della pellicola che avrà come fulcro centrale uno scontro senza precedenti. Il trailer, dalla durata di oltre due minuti, inizia con le immagini del sacrificio di Superman, interpretato da Henry Cavill, per poi lasciare spazio all’introduzione dei protagonisti del film, tra questi Ben Affleck, Gal Gadot (FOTO), Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher e Jared Leto. L’uscita della pellicola in Italia è prevista per il 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti d’America, in esclusiva su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.