Zack Snyder's Justice League: è uscito il trailer

Nei giorni scorsi una foto della pellicola ha incuriosito il pubblico, infatti Jared Leto , al centro dei media anche per aver raccontato di aver perso la statuetta vinta all’ottantaseiesima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior attore non protagonista per il ruolo di Rayon all’interno di Dallas Buyers Club, ha condiviso un suo scatto nei panni di Joker . Ora, il trailer ufficiale ha finalmente svelato altri dettagli sulla pellicola che arriverà il 18 marzo 2021 su HBO Max.

Ben Affleck , Gal Gadot , Jared Leto , Henry Cavill ed Ezra Miller sono soltanto alcuni dei nomi del cast corale che si è riunito per completare le riprese del progetto cinematografico sulla base delle idee del regista. Zack Snyder , classe 1966 , ha così potuto portare a termine la pellicola dopo il passaggio di testimone a Joss Whedon avvenuto nel 2017 per motivi familiari.

Zack Snyder’s Justice League: la sinossi

Parallelamente all’uscita del trailer, HBO Max ha pubblicato anche la sinossi ufficiale nella didascalia del video, questo l’incipit: “Nel film Zack Snyder’s Justice League, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con la Principessa Diana (Gal Gadot) con l’obiettivo di reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un’imminente minaccia di proporzioni catastrofiche, così da non render vano il sacrificio di Superman (Henry Cavill). Il compito è più difficile di quanto Bruce abbia immaginato, poiché tutte le persone reclutate devono affrontare demoni del loro passato per trascendere ciò che li ha colpiti, permettendogli di unirsi insieme per formare un'alleanza di eroi senza precedenti”.

In seguito, il testo riporta: “Si uniscono, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) ma potrebbe esser troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad, Darkseid e dalle loro intenzioni terribili”.