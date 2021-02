Justice League - Snyder Cut, nuove foto del Joker di Jared Leto

Il 18 marzo farà il proprio esordio su HBO Max la Snyder Cut di “Justice League” Condividi:

La Snyder Cut di “Justice League” è senza dubbio uno dei film più attesi dell’anno. La pellicola sarà stravolta rispetto a quanto giunto in sala dopo il lavoro di Joss Whedon, chiamato a sostituire Snyder. Il regista ha avuto modo di tornare a lavorare sul progetto iniziale, includendo molte delle scene tagliate al montaggio finale. Il risultato sarà un film di ben quattro ore, che troverà spazio nel catalogo di HBO Max.

Alle scene girate in precedenza e tagliate, se ne aggiungeranno di nuove, realizzate unicamente per questa versione del film. Spazio dunque al Joker di Jared Leto, mostrato in alcune nuove foto provenienti dal set di "Justice League". Una versione ben differente rispetto a quanto visto in "Suicide Squad". Il regista ha spiegato d'aver pensato subito a questo personaggio nel momento in cui ha avuto l'opportunità di tornare a lavorare su questo set. Avrebbe voluto inserire scene di uno scontro tra il Batman di Ben Affleck e Joker di Jared Leto. Le priorità della produzione però impedirono tutto questo, ed ecco che il cameo non è altro che un regalo ai fan, che potranno dunque immaginare quella sequenza mai realizzata.

Justice League, il cameo di Joker approfondimento Justice League – Snyder Cut, nuova trama ufficiale È importante sottolineare come chi non intenda ricever alcuna anticipazione eviti di proseguire la lettura. Spoiler Alert. Jared Leto propone una versione di Joker ben differente rispetto a quella di “Suicide Squad”, come detto. Il clima è ben più teso e le foto diffuse rendono il concetto ben chiaro. Il personaggio fa la propria apparizione in una sequenza onirica. Bruce Wayne si ritrova ad avere una visione psichica del futuro della Terra. Questa è totalmente devastata dall’arrivo di Darkseid. Dinanzi ai suoi occhi si dipana un futuro possibile, che si realizzerà nel caso in cui la Justice League non dovesse riuscire nel proprio intento.

