Un cast stellare per il film di Ridley Scott sul delitto Gucci

L'attore e musicista premio Oscar ha rivelato di essere molto emozionato all’idea di recitare al fianco del divo nella pellicola che racconterà la storia della Maison di moda, seguendone le vicende di ben tre generazioni con un focus sull'omicidio di Maurizio Gucci

Condividi:

Jared Leto non sta più nella pelle all’idea di condividere il set con Al Pacino nell’attesissimo film Gucci diretto da Ridley Scott. A rivelarlo è stato lo stesso attore che, intervistato da Variety per parlare della sua nomination ai Golden Globe 2021 grazie alla sua interpretazione nel thriller Fino all'ultimo indizio, si è detto molto emozionato per il prossimo progetto cinematografico dedicato alla storia cruenta ma anche glamour di una delle famiglie fashion più celebri del made in Italy.



"Non abbiamo ancora iniziato a girare, siamo ancora in fase di preparazione. Credo che incominceremo tra circa 40 giorni in Italia. È un progetto eccitante e interessante. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e Al Pacino interpreterà mio padre. Perciò sarà divertente”, ha dichiarato Leto a Variety.

Non sono stati ancora rivelati ufficialmente i ruoli dei due attori e le parole di Jared Leto aggiungono mistero al mistero: in una pellicola che racconta una saga familiare di ben tre generazioni, capire chi potrebbe essere la coppia di padre e figlio interpretato da lui e Al Pacino non è facilissimo. Guccio e Rodolfo? Di certo non sarà Maurizio dato che ufficialmente quel ruolo verrà ricoperto da Adam Driver quindi quanto “spoilerato” da Leto rimane abbastanza sibillino. E il suo intento era probabilmente quello di aggiungere hype all’hype... Della serie: missione compiuta!



Il film Gucci

approfondimento Cast stellare per Gucci: dopo Lady Gaga, Jeremy Irons La pellicola sarà sceneggiata da Roberto Bentivegna il quale adatterà il libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed scritto da Sara Gay Forden. La protagonista sarà Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci condannata per essere stata la mandante dell'assassinio del marito nel 1995.

Lady Gaga si calerà qui nel primo ruolo dopo la nomination agli Oscar come miglior attrice per l’interpretazione in A Star Is Born. Nei panni di Maurizio Gucci vedremo invece Adam Driver.

La pellicola verrà diretta da Ridley Scott che, finite le riprese di The Last Duel, arriverà in Italia a girare questo attesissimo progetto cinematografico. Secondo Leto, tra poco più di un mese dovrebbero esserci i primi ciak. L’uscita di Gucci nelle sale statunitensi è prevista, salvo slittamenti causati dall’emergenza sanitaria, per il 24 novembre 2021.



Il cast del film Gucci

approfondimento Gucci, il film di Ridley Scott sceglie Lady Gaga Oltre a Lady Gaga e ad Adam Driver, rispettivamente Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, il cast comprende tanti altri nomi davvero stellari.

Jeremy Irons sarà Rodolfo Gucci (il figlio del fondatore Guccio nonché padre di Maurizio) a cui si aggiungono Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney in ruoli che non sono stati ancora resi noti.

L’omicidio di Maurizio Gucci approfondimento Lady Gaga torna al cinema: sarà Patrizia Reggiani nel film Gucci Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci esce di casa a Milano e raggiunge la sede della società che ha da poco fondato, la Vierse. Davanti al portone viene raggiunto da un uomo che esce da una Renault Clio verde e gli spara. I colpi feriscono anche il portinaio dello stabile, Giuseppe Onorato, il quale si salverà e testimonierà durante il processo per omicidio. Le indagini porteranno all’arresto dell’esecutore materiale, dei complici e del mandante, l’ex moglie della vittima Patrizia Reggiani che viene condannata a 26 anni. È uscita dal carcere nel 2016 dopo aver scontato 18 anni.

Jared Leto già due volte protagonista della campagna di Gucci

approfondimento Jared Leto ieri e oggi: ecco come è cambiato negli anni FOTO La “love story” tra Jared Leto e Gucci non è al primo appuntamento con questo film: l’attore e musicista premio Oscar (vinto nel 2014 per Dallas Buyers Club, statuetta al Miglior attore non protagonista) era già stato protagonista della campagna della fragranza Gucci Guilty prima da solo nel 2016 e poi al fianco della pop star Lana Del Rey nel 2019.

La carriera di Jared Leto

approfondimento Tutte le storie d'amore di Jared Leto FOTO Jared Leto è un attore, cantautore, musicista e regista statunitense.



Prima di vederlo nei panni di Morbius, la cui uscita è stata da poco rinviata a ottobre 2021, Jared Leto apparirà in Zack Snyder's Justice League (pellicola comunemente detta Snyder Cut, ossia la director's cut di Justice League, uscito nel 2017 e diretto dallo stesso Snyder con Leto nei panni di Joker), in arrivo su HBO Max a marzo.